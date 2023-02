Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Romeo Lungu și secretarul de stat Bogdan Mindrescu sunt cei doi buzoieni care vin cu o soluție ce ar urma sa rezolve problema traficului aglomerat din zona localitații Vernești. Concret, este vorba despre construirea unei variante ocolitoare a comunei de pe DN 10, evitandu-se, astfel,…

- Pentru ca foarte multe persoane m-au intrebat despre traseul acestei variante ocolitoare, am realizat un film care cuprinde cateva detalii. Varianta ocolitoare pornește de la sensul giratoriu dinspre Breaza și ajunge pana la DN 15 – la ieșirea din Reghin spre Suseni (exact la tabla de ieșire din oraș).…

- O șoferița tanara s-a autoaccidentat pe varianta ocolitoare a municipiului Gherla, dupa ce a intrat in coliziune cu un autoturism care circula regulamentar. Femeie in varsta de 20 de ani, din comuna Bunești, care circula din direcția drumului DJ 172B, ar fi intrat in coliziune cu autoturismul condus…

- Luni dimineața, in jurul orei 10.05, polițiștii au fost sesizați pentru a interveni la un accident rutier produs pe varianta ocolitoare a municipiului Gherla.Din primele date, polițiștii au constatat ca o tanara in varsta de 20 de ani, din comuna Bunești, care circula din direcția drumului DJ 172B,…

- Se fac primii pași pentru realizarea drumului de legatura intre Varianta de Ocolire a municipiului Brașov. Acest tronson de drum va face legatura intre Aeroportul Internațional Ghimbav și viitoarele autostrazi Brașov – Sibiu și Brașov – Bacau. In acest sens, a fost lansata procedura de achiziție publica…

- Chiar in ziua de Craciun, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice a fost lansata procedura de achiziție a proiectarii și execuției centurii Paulești, un drum de circa 9,2 kilometri, care ar trebui sa imbunatațeasca accesul rutier dinspre Ploiești spre zona nordica a județului Prahova, reducand traficul…

- Deputatul PSD Romeo Lungu saluta victoria autoritaților locale din Nehoiu, care tocmai au anunțat ca au obținut o investiție de peste 24 de milioane de lei, bani necesari reabilitarii Spitalului Orașenesc. Intr-o postare pe Facebook, deputatul PSD afirma ca „PSD Buzau iși respecta intotdeauna promisiunile”…

- De la primele ore ale diminetii de vineri, 18 noiembrie, pietonii care aveau treaba in zona Pietei Centrale din Piatra-Neamt sau erau doar in trecere au avut o surpriza. Se stia ca accesul si asa restrans la un culoar ingust pe vechiul pod peste paraul Cuejdi urma sa fie inchis cu totul din motive de…