Asociația „De la Maicuța”, sprijinita de comunitatea locala și in parteneriat cu asociația „My Banat”, organizeaza in 25 noiembrie la Secusigiu un eveniment prin care dorește sa atraga atenția iubitorilor de gastronomie locala dar nu numai, asupra comunei și a imprejurimilor locale, pentru a le face mai cunoscute celor care sunt amatori de plimbari in […] Articolul Comuna din Lunca Mureșului, in centrul unui proiect de promovare cu tururi ghidate, istorie locala și mancare tradiționala (foto) a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .