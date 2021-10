Stiri pe aceeasi tema

- FOTO| Comuna Ciugud a devenit exemplu de bune practici pentru autoritațile locale din Polonia O delegație din Polonia, formata din primari, prefecți, funcționari publici și membri ai unor grupuri de acțiune locala, s-a aflat recent intr-o vizita de lucru in Ciugud, comuna din Romania devenind astfel…

- In scolile primare din Uniunea Europeana exista, in medie, 14 elevi la un invatator, insa clasele din Romania sunt cele mai numeroase, in conditiile in care in anul 2019 erau aproape 20 de elevi la un invatator, in timp ce in Grecia erau 8,7 elevi la un invatator, arata datele publicate marti de…

- O parte dintre soluții de tip „smart village” implementate la Ciugud vor fi folosite ca model de bune practici de Districtul Prignitz. O delegație a Districtului Prignitz, Landul Brandenburg, din Republica Federala Germania, s-a aflat, luni, intr-o vizita de lucru la Ciugud. Delegația, condusa de catre…

- FOTO| Ciugudul, exemplu de bune practici și in Germania: O parte din soluțiile de tip „smart village” vor fi folosite de Districtul Prignitz Ciugudul, exemplu de bune practici și in Germania: O parte din soluțiile de tip „smart village” vor fi folosite de Districtul Prignitz Ciugudul, comuna smart din…

- Județul Alba va colabora cu Districtului Prignitz din Germania, prin promovarea reciproca a tradițiilor, folclorului și artei. Artiști din Alba vor participa la evenimente din Germania, iar oaspeți din aceasta țara vor participa la manifestari de la Alba Iulia, inclusiv cu ocazia Zilei Naționale. O…

- LIVE VIDEO| Vizita delegației Districtului Prignitz, Landul Brandenburg, la Alba Iulia: Ion Dumitrel și Torsten Uhe, la Centrul de Cultura „Augustin Bena” Astazi, 30 august 2021, la ora 18:00, la sediul Centrului de Cultura „Augustin Bena”, o conferința de presa prilejuita de vizita delegației oficiale…

- Comisia Europeana a anuntat luni ca in ultimele zile a suplimentat numarul de avioane, elicoptere si pompieri trimisi in Grecia, dar si in Albania, Macedonia de Nord si Turcia, tari care se confrunta cu incendii grave, informeaza AFP. Pana acum, Uniunea Europeana a mobilizat 14 avioane pentru…

- Ministrii economiei si finantelor din Uniunea Europeana au adoptat marti prima serie de decizii de punere in aplicare ale Consiliului privind aprobarea planurilor nationale de redresare si rezilienta, indica un comunicat difuzat pe site-ul consilium.europa.eu. Austria, Belgia, Danemarca,…