- Primaria Adancata va organiza, pe 15 august, de ziua comunei, o noua ediție a festivalului „Satule de sub padure". Primarul Viorel Cucu a declarat ca il bucura faptul ca dupa doi ani de restricții impuse de pandemia de coronavirus, locuitorii din Adancata se vor putea bucura din nou de ...

- Un veteran de razboi care a luptat pe frontul de rasarit si a implinit varsta de 102 ani a fost sarbatorit printr-o scurta ceremonie de Primaria comunei Farcasa, a anuntat, miercuri, edilul Ioan Stegerean. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Investițiile in școli continua in comuna suceveana Adancata. Primarul Viorel Cucu a declarat ca in prezent se lucreaza intr-un ritm bun la școala de la Calugareni și la sala de sport de la Școala cu clasele V-VIII ”Ioan Bancescu” din Adancata. ”La școala din Calugareni am facut aleile pietonale, am…

- Primaria municipiului Suceava va reintroduce taxa de turism de 3% care va platita de cei care viziteaza orașul, a anunțat astazi primarul Ion Lungu. Din aceasta taxa urmeaza sa se autofinanțexe Asociația de Management a Destinației Turismului ”Orașul Cetații de Scaun”. ”Așa e corect și normal pentru…

- Primaria comunei Horodnic de Sus a inceput probele pentru producția de beton din propria stație. Investiția in construcția stației de betoane și asfalt de la Horodnic de Sus a fost realizata exclusiv din fondurile primariei. Primarul din Horodnic de Sus, Valentin Luța, a ținut sa sublinieze ca din punctul…

- Duminica, 26 iunie a.c., comunitatea poloneza din Poiana Micului a fost in sarbatoare deoarece celebreaza hramul bisericii „Preasfanta Inima a lui Isus”. Sarbatoarea are loc in prima vineri de dupa sarbatoarea „Trupul și Sangele Domnului”, insa celebrarile specifice au loc duminica. La ora 10:00 a avut…

- Sambata, 4 iunie, Caminul Cultural din Adincata va gazdui cea de-a XIII-a ediție a festivalului concurs interjudețean de folclor „Sarbatoarea de sub brazi”. Vor participa soliști și formații din Suceava, Neamț și Botoșani. Festivalul este organizat de Primaria Adincata, Școala Gimnaziala „Ioan Bancescu”…

- Primaria municipiului Suceava aloca 50.000 de lei pentru organizarea evenimentului cultural „Suceava Blues Festival” aflat la a XIII-a ediție și care va avea loc in perioada 1-2 iulie pe Platoul Cetații de Scaun a Sucevei. In acest sens Primaria se va asocia cu Asociația „Pentru Suceava” contractul…