Stiri pe aceeasi tema

- O parte dintre liderii Uniunii Europene inclina spre un compromis care ar interzice livrarile de petrol rusesc pe mare dar ar scuti, temporar, livrarile printr-un oleoduct important, in ideea de a da Ungariei mai mult timp, astfel incat blocul comunitar sa ajunga la un acord cu privire la un nou pachet…

- Comisia Europeana a propus o serie de modificari la embargoul pe care il are in vedere cu privire la petrolul rusesc, in incercarea de a convinge si statele membre reticente sa sprijine noile sanctiuni, au declarat, vineri, pentru Reuters mai multe surse europene. Astfel, Comisia Europeana a prelungit…

- Un proiect de embargo asupra petrolului si a produselor petroliere achizitionate din Rusia a fost inaintat, in noaptea de marti spre miercuri, tarilor membre ale Uniunii Europene, dar masura continua sa suscite rezerve, au declarat mai multi oficiali si diplomati europeni pentru AFP. Comisia Europeana…

- Urmatoarele sanctiuni ale Uniunii Europene ce vor fi impuse Rusiei vor viza bancile si in special Sberbank, precum si petrolul, a declarat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru ziar german Bild am Sonntag. Conform Agerpres, in interviul publicat duminica, ziarul i-a cerut presedintei…

- Rusia a expulzat, vineri, 18 diplomați ai Uniunii Europene, ca represalii la decizia Bruxelles-ului de a declara 19 ruși personae non gratae pe 5 aprilie. UE a calificat decizia Rusiei drept „un pur pas de represalii”, care „va adanci și mai mult izolarea sa internaționala”. La 5 aprilie, UE a declarat…

- Statele membre ale Uniunii Europene (UE) care impart granitele cu Rusia si Belarus au interzis intrarea unor vehicule de marfa inmatriculate in cele doua tari din cauza sanctiunilor aplicate, a anuntat, sambata, serviciul vamal rus, conform News.ro, care citeaza Reuters. UE a adoptat, vineri, in mod…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au crescut luni dimineata cu pana la 7%, pe fondul intensificarii temerilor cu privire la aprovizionarea cu gaze, din cauza unor noi sanctiuni care ar urma sa fie impuse Rusiei, transmite Bloomberg, citata de Agerpres. Unele tari membre ale Uniunii Europene…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a dat asigurari, sambata, ca „a spart planul” Rusiei in a treia zi a invaziei Ucrainei si ii indeamna pe rusi sa-i spuna lui Putin sa opreasxa razboiul, relateaza AFP. „Am rezistat si respingem cu succes atacurile inamice”, a declarat Zelenski intr-o inregstrare…