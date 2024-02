Modificarile fiscale care au intrat in vigoare in acest an, precum TVA crescut la produsele care conțin zahar (in cantitate de 10g la 100 g), de exemplu la prajituri sau inghețata, schimba unele lucruri in privința controalelor ANAF. Totuși, așa cum spunea și Mariana Vizoli, experta in fiscalitate și autoarea carții „TVA de la A la Z. Ghid practic”, zaharul are 9% TVA pentru ca „nu are zahar adaugat”. Totuși, produsele care conțin zahar au 19%, cu excepția situației in care consumi prajitura sau inghețata la cofetarie sau gelaterie.