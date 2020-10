Complexul natural-istoric Raşcov - un tărîm al legendelor (FOTO) Este destul de greu sa gasesti pe teritoriul Moldovei vreo localitate cu o istorie atit de bogata si furtunoasa. Conform unor date istoria satului numara circa 900 de ani, insa anul oficial de infiintare a localitatii Rascoveste considerat − 1402. Initial satul se numea Calaur si aceasta denumire s-a pastrat – padurea, care imprejmuieste satul se numeste astfel. Multiplele sapaturi arheologice, ef Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Este destul de greu sa gasesti pe teritoriul Moldovei vreo localitate cu o istorie atit de bogata si furtunoasa. Conform unor date istoria satului numara circa 900 de ani, insa anul oficial de infiintare a localitatii Rascov este considerat − 1402. Initial satul se numea Calaur si aceasta denumire s-a…

