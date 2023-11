Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Energiei a aprobat in Adunarea Generala a Acționarilor Complexul Energetic Valea Jiului, in calitate de unic acționar, semnarea unui Acord-Cadru de Cooperare cu un investitor australian, Green Gravity. Acordul vizeaza explorarea posibilitatea aplicarii tehnologiei inovative de stocare a energiei…

- Miercuri, in cadul ceremoniei organizate pentru Ziua Armatei Romane, președinte Klaus Iohannis a spus ca statul va finanța cu o „baza solida” cheltuielile pentru modernizarea militara. „Vom continua sa acordam o atenție deosebita inzestrarii cu echipamente de lupta și de protecție moderne. Incepand…

- "Orice reforma va aduce lucruri bune. Sa nu va fie frica de reforma. Romania are nevoie de progres. Am venit in aceasta lege cu combaterea evaziunii fiscale. Se vor modifica multe, si in abordarea acestui fenomen infractional, si in legislatie si in functionarea Ministerului de Finante. Va veni o reorganizare…

- Presedintele Klaus Iohannis a spus, in discursul susținut la la Adunarea Generala a ONU, ca Romania nu-si va abandona partenerii cei mai vulnerabili. El a facut referire la tranzitul cerealelor ucrainene pe teritoriul Romaniei, scrie digi24.ro .

- Viceprimarul municipiului Ploiești, Daniel Nicodim, a semnat, astazi, Acordul de Cooperare privind conferirea orașului nostru a titlului “Capitala Tineretului din Romania” și implementarea Programului “Ploiești #Let’s PLAY – Capitala Tineretului din Romania 2024”. Ceremonia oficiala a semnarii acestui…

- Alianta pentru Agricultura si Cooperare, formata din principalele organizatii ale agricultorilor din Romania, cere prelungirea interdictiei de import pentru cerealele din Ucraina dupa 15 septembrie, afirmand ca agricultorii au avut doar de pierdut, iar compensatiile financiare au acoperit o foarte mica…