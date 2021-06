Stiri pe aceeasi tema

- Complexul Energetic Oltenia(CEO) face ultimele achiziții in vederea redeschiderii bazei de agrement de la Sacelu pe care o administreaza in stațiunea balneoclimaterica. Compania deține aici atat bazinele exterioare, cat și cladirile in care in trecut se desfașurau tratamente pentru persoanele bolnave.…

- Uzina Mecanica(UM) de la Sadu, Bumbești-Jiu, iși continua investițiile pentru modernizarea liniilor tehnologice. Se cauta o companie care sa livreze echipamentele necesare pentru realizarea de muniție. Piața de profil este una restransa din acest punct de vedere și aproape toate echipamentele compatibile…

- Autoritațile județene se apropie de finalizarea Planului de Tanziție Justa. Potrivit acestora, județul Gorj are cateva dezavantaje majore legat de atragerea de fonduri prin Planul de Tranziție Justa. Acestea reies dintr-un studiu comandat unei firme de consultanța de catre Consiliul Județean Gorj. Studiul…

- CARAS-SEVERIN – In declaratia sa politica, reprezentantul carasenilor in Camera Deputatilor le reaminteste guvernantilor ca acest plan nu serveste intereselor proprii, ci nevoilor tarii! Considerand ca Planul National de Redresare si Rezilienta este facut de guvernanti la voia intamplarii, deputatul…

- Guvernul polonez de dreapta si-a asigurat marti sprijinul factiunii parlamentare de stanga pentru ratificarea planului de relansare ce urmeaza sa fie inaintat Comisiei Europene, conservatorii acceptand la schimb unele amendamente la acest plan, potrivit dpa. Partidul conservator Lege si Justitie (PiS),…

- ​Guvernul a adoptat joi un proiect de OUG privind acordarea unui nou ajutor de stat Complexul Energetic Oltenia. Ministerul Finanțelor va aloca sub forma de grant, la solicitarea Ministerului Energiei, suma de 664,1 milioane lei, în scopul asigurarii resurselor necesare acordarii ajutorului de…

- Noi discuții sunt programate joi intre sindicatele și administrația din Complexul Energetic Oltenia. Principala tema a discuțiilor vizeaza posibilitatea creșterii de salarii la companie. Angajații companiei energetice sunt nemulțumiți de nivelul lefurilor și le-au solicitat reprezentanților sindicali…

- Greenpeace Romania reclama ca Guvernul incalca reglementarile europene prin acordarea unui grant de 241 de milioane de euro Complexului Energetic Oltenia, inainte ca investigatia Comisiei Europene referitoare la planul de restructurare sa fie finalizata.