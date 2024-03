Tun de 126.000.000 de euro în porturile românești regizat de sforarul șef Bogdan Mîndrescu Sforarul șef al Ministerului Transporturilor, secretarul de stat Bogdan Mindrescu, a pregatit un tun financiar de 126.000.000 de euro printr-un program european ce vizeaza porturile romanești afectate de razboiul din Ucraina. Un avertizor de integritate a sesizat mai multe instituții ale statului despre faptul ca sforarul șef al Ministerului Transporturilor, secretarul de stat Bogdan Mindrescu, se implica in dirijarea fondurilor din schema de ajutor de stat pentru „facilitarea investițiilor in suprastructura porturilor maritime și interioare din Romania, aflate la granița estica a Uniunii Europene,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de saptamana aceasta, se fac plațile catre fermierii inscriși in programul de minimis pentru cultivarea legumelor in spații protejate, a anunțat ministrul Agriculturii, Florin Barbu. Producatorii inscriși in programul pentru cultivarea legumelor in spații protejate urmeaza sa primeasca suma…

- INTRO : Misiunea de audit financiar a fost efectuata de catre Camera de Conturi Constanta. Situatiile financiare supuse auditului Curtii de Conturi au fost incheiate de catre UAT Navodari, au fost aprobate de catre primar, in calitate de ordonator principal de credite, si au fost depuse la MFP ANAF…

- Exploatarea minereurilor neferoase, precum cuprul, argintul si aurul si activitatile de prelucrare a acestora vor face obiectul unei scheme de ajutor de stat, proiectele urmand sa aiba un buget consistent, de peste 10 milioane de euro, a declarat vineri, la Oradea, ministrul Finantelor, Marcel Bolos."Avem…

- „Guvernul pe care il conduc urmarește ca pe langa reglementarile eficiente pentru facilitarea afacerilor, sa stimuleze investițiile și crearea de noi locuri de munca prin scheme de ajutor de stat, garanții, granturi și alți stimuli economici. Progresul companiilor face ca economia țarii sa avanseze,…

- „Guvernul pe care il conduc urmarește ca pe langa reglementarile eficiente pentru facilitarea afacerilor, sa stimuleze investițiile și crearea de noi locuri de munca prin scheme de ajutor de stat, garanții, granturi și alți stimuli economici. Progresul companiilor face ca economia țarii sa avanseze,…

- Comisia Europeana a aprobat joi, 11 ianuarie, crearea unui fond de 126 de milioane de euro (138 de milioane de dolari) care sa contribuie la consolidarea infrastructurii portuare romanești, afectata de cresterea fluxurilor exporturilor ucrainene, scrie The Kyiv Independent.Romania joaca un rol crucial…

- Comisia Europeana a aprobat, joi, in temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, o schema notificata de Romania in valoare de 126 de milioane euro pentru a sprijini investitiile in porturile care se confrunta cu o crestere a fluxurilor comerciale ca urmare a razboiului declansat de Rusia impotriva…

- Comisia Europeana a aprobat, in temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, o schema notificata de Romania in valoare de 126 de milioane euro pentru a sprijini investitiile in porturile care se confrunta cu o crestere a fluxurilor comerciale ca urmare a razboiului declansat de Rusia impotriva Ucrainei,…