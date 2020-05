Astazi a avut loc o ședința a Consiliului de Adminstrație a FRH in urma careia s-a luat decizia ca atat campionatul feminine, cat și cel masculin, sa incepa pe 14 iunie, respectiv 15 iunie, scrie Sports-Net. S-a renunțat la varianta play-off și play-out pentru Liga Zimbrilor, iar la feminin nu se vor mai juca cele șapte etape ramase, ci doar restanța CSM – București – Slobozia. In acest moment CSM București se afla la egalitate de puncte cu SCM Rm. Valcea 43, dar cu un meci mai puțin. In cazul in care vor caștiga restanța cu Slobozia, “tigroaicele “ pot deveni campioane! La baieți, Dinamo…