Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 06 – 24 iunie, militarii din Baza 71 Aeriana „General Emanoil Ionescu” au participat cu elicoptere IAR 330 SOCAT la exercițiul intrunit „Wind Spring 22”, care s-a desfașurat in poligonul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, marti, un decret de decorare, pentru participantii romani care au obtinut rezultate la Jocurile Invictus de la Haga din acest an, transmite Administratia Prezidentiala.

- In Baza Militara de la Mihail Kogalniceanu, militarii fac tot posibilul sa pastreze vie memoria camarazilor cazuti la datorie. In locul special amenajat pentru comemorarea celor disparuti, au fost amplasate mai multe monumente pe care sunt inscriptionate numele celor cazuti la datorie. Aici a fost amplasat…

- Astazi, 9 mai, ministrul afacerilor interne a participat la ceremonia de comemorare a eroilor cazuți in cel de-al doilea razboi mondial. La eveniment au participat prim-ministrul Republicii Moldova, președintele parlamentului, ministrul apararii și deputați. Oficialii au depus flori la monumentul „Focul…

- Comisia pentru tineret si sport si Comisia pentru aparare din Parlament au organizat un eveniment pentru recunoasterea exemplului dat de cei 20 de militari romani raniti care au reprezentat Romania la Jocurile Invictus de la Haga. „Sunt impreuna cu colegii mei din comisii alaturi de voi in obiectivul…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a transmis sambata un mesaj, cu prilejul Sfintelor Paști. „Asiguram fiecare cetațean al Romaniei ca apararea patriei noastre este in maini sigure, ca militarii noștri au fost, sunt și vor fi mereu la datorie, pentru a asigura pacea, liniștea, integritatea, unitatea…

- Cu cateva ore inainte de vernisajul noii expozitii amenajate pe Calea Eroilor din Buzau cu prilejul implinirii a 1650 de ani de atestare documentara a numelui de Buzau, Primaria municipiului revine asupra deciziei de la scoate eroii buzoieni din panourile care alcatuiesc expozitia, conform news.ro.…

- Vaduva eroului Adrian Vizireanu, cazut la datorie acum șase ani in razboiul din Afganistan, iși exprima indignarea fața de o decizie recenta a Primariei Buzau, ce vizeaza expoziția in aer liber de pe Calea Eroilor. Context: Zilele trecute, fotografiile din expoziția in aer liber de pe Calea Eroilor…