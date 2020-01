Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Rogojinaru, numit luni in functia de secretar de stat in cadrul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, va coordona sectorul IMM-urilor, potrivit unui comunicat al Consiliului National pentru Intreprinderile Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), remis, marti, AGERPRES.…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi si rulate inregistrate in Romania, in 2019, a ajuns la 606.163, in crestere cu 0,27% fata de anul precedent, cand erau consemnate 604.535 de exemplare, reiese din datele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), publicate…

- Start-up-uri tot mai multe și tot mai valoroase. Unicornul din Romania care a pus primul miliardar roman pe coperta revistei Forbes in acest an Numarul start-up-urilor infiintate in Romania a crescut, in acest an, cu peste 20% fata de anul anterior, iar tendinta de majorare a acestor afaceri se afla…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, in plenul reunit al Parlamentului, ca Guvernul isi asuma raspunderea pe modificarea prevederilor din OUG 114. Este vorba despre modificarile din domeniul energetic, financiar-bancar, comunicatii si fonduri private de pensii, transmite Mediafax . Premierul a prezentat…

- Ludovic Orban a anuntat, in plenul reunit al Parlamentului, ca Guvernul isi asuma raspunderea pe modificarea prevederilor din OUG 114, din domeniul energetic, financiar-bancar, comunicatii si fonduri private de pensii. Premierul a prezentat amendamentele aduse de parlamentari. "Cand am primit…

- Numarul start-up-urilor infiintate in Romania a crescut, in acest an, cu peste 20% fata de anul anterior, iar tendinta de majorare a acestor afaceri se afla in linie cu tendintele tarilor din Europa de Vest, arata o analiza publicata, luni, de catre consultantii EY. "2019 are deja toate atributele unui…

- Start-up-urile care dezvolta produse sau servicii in domeniile energie curata, smart city, mobilitate, retele electrice inteligente, instrumentare nucleare vor putea participa in ianuarie 2020 la Bucuresti si in februarie la Brasov la InnoEnergy...

- Un numar de 13,819 milioane de pasageri au tranzitat, in 2018, aeroportul Henri Coanda din Bucuresti, in crestere cu 7,9% comparativ cu 2017, ceea ce il plaseaza pe locul 34 in clasamentul celor mai aglomerate aeroporturi din UE, in crestere fata de locul 37 in 2017, arata datele publicate vineri de…