Ecosistemul startup-urilor se află pe o traiectorie de creștere Numarul startup-urilor romanești a ajuns la 2.500, iar unicornii romanești sunt UiPath și MultiversX Ecosistemul startup-urilor din Romania se afla pe o traiectorie de creștere care se datoreaza unei combinații de factori, cum ar fi promovarea sporita, apariția de noi surse de capital, existența unui numar mare de talente specializate și o comunitate care ofera susținere. Intrucat acest ecosistem continua sa se dezvolte, Romania poate deveni un jucator de marca in arena globala a start-up-urilor, oferind un teren fertil pentru inovare și spiritul antreprenorial, dupa cum estimeaza biroul pentru… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Va anunt ca anul 2024 va fi tot despre economie si viata romanilor. Anul trecut am reusit sa avem cea mai mare crestere economica din regiune, in conditii foarte dificile. Ultima prognoza a Comisiei Europene arata ca 10 tari din Uniunea Europeana vor avea scadere economica in 2023 iar 12 state membre…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, susține ca bugetul Romaniei pentru anul 2024 va fi de peste 350 de miliarde de euro. Cifra este una istorica pentru Romania, iar daca ne raportam la inceputurile Romaniei democratice, in 1990 țara noastra avea un buget de 28,9 miliarde de dolari.”Bugetul Romaniei…

- Startup-urile inovatoare din Romania vor putea obține noi granturi de pana la 1,6 milioane de euro pe proiect, printr-o noua linie de fonduri europene, care urmeaza sa fie lansata in anul 2024, de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

- ”Romania are potentialul de a fi un centru cheie pentru investitiil SUA si un pivot pentru securitatea flancului estic al NATO, Marea Neagra, Balcanii de Vest, Ucraina si dincolo de aceasta”, a transmis premierul Marcel Ciolacu pe X. ”Intrucat perspectivele noastre economice sunt in continua crestere,…

- ”Romania are potentialul de a fi un centru cheie pentru investitiil SUA si un pivot pentru securitatea flancului estic al NATO, Marea Neagra, Balcanii de Vest, Ucraina si dincolo de aceasta”, a transmis premierul Marcel Ciolacu pe X. ”Intrucat perspectivele noastre economice sunt in continua crestere,…

- Astazi, in Parcul Tudor Arghezi din Sectorul 4 al Bucureștiului, a luat startul evenimentul deosebit „Poftim, din Romania!”, un targ dedicat exclusiv produselor tradiționale romanești. Pana pe 3 decembrie 2023, bucureștenii sunt invitați sa descopere și sa deguste o varietate impresionanta de produse…

- Orașul din Romania care scumpește taxele pentru cei care vor sa se casatoreasca. Este ales de foarte mulți romani care vor sa iși uneasca destinele. Propunerea a fost anunțata de autoritațile locale, iar prețurile vor fi mai mari in anumite cazuri. Orașul din Romania care scumpește taxele pentru oficierea…

- Noua lege a pensiilor, aflata acum in dezbaterea parlamentului prevede recalcularea pensiilor. Ministrul muncii, Simona Bucura Oprescu a declarat ca este posibil ca unele pensii sa creasca cu peste 80% in urma recalcularii prevazute de noua lege. Totodata, aceasta a devaluit și care va fi valoarea cele…