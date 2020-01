Competitia ANIS pentru desemnarea celor mai importante proiecte ale industriei IT

Stiri pe aceeasi tema

- ​Asociația Patronala a Industriei de Software și Servicii (ANIS) saluta decizia Guvernului de a înfiinta Autoritatea pentru Digitalizarea României, dar cere cel putin 120 de posturi si salarii mai mari pentru IT-stii care ar urma sa lucreze pentru autoritate.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

- Asociatia Patronala a Industriei de Software si Servicii (ANIS), anunta deschiderea sesiunii de inscriere a companiilor si proiectelor in cursa pentru castigarea unuia dintre cele opt premii ce vor fi acordate in cadrul unei gale organizate anul viitor, iar aplicatiile pot fi depuse pana pe 26 ianuarie…

- Conform celui mai recent studiu ANIS, Asociatia Patronala a Industriei de Software si Servicii, piata locala de IT va atinge un volum de 5,9 miliarde de euro pana la finele acestui an, aproximativ 80% fiind reprezentat de exporturi. Totodata, numarul de angajati din industrie creste constant, cu o medie…

- Piata locala de IT va atinge un volum de 5,9 miliarde de euro pana la finele acestui an, aproximativ 80% fiind reprezentat de exporturi, conform celui mai recent studiu realizat de Asociatia Patronala a Industriei de Software si Servicii (ANIS). "Volumul pietei locale de IT a crescut in ultimii…

- Piata romaneasca de IT va atinge un volum de 5,9 miliarde de euro pana la finele anului, aproximativ 80% din vanzari se fac spre export. Numarul de angajari in firmele IT din Romania creste cu circa 10% pe an, desi continua sa fie sub nevoile din piata, arata Asociatia Patronala a Industriei de Software…

- In contextul unei cereri constante de tinere talente in industria tech, ANIS - Asociatia Patronala a Industriei de Software si Servicii - a luat, inca de anul trecut, decizia de a se implica in educarea noii generatii de profesionisti inca din primele...

- Asociația Patronala a Industriei de Software și Servicii a premiat 12 proiecte inovatoare propuse de cadre didactice tinere, ce predau in cadrul unora dintre cele mai mari centre universitare din Romania, respectiv Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Universitatea Tehnica din Cluj Napoca, Universitatea…

- Conform documentului, mentinerea scutirii de impozit pe venit salarial pentru programatori si extinderea acestei facilitati pentru programatorii care sunt studenti in curs a facut ca aproximativ 15.000 de salariati sa fie beneficiari in plus fata de momentul extinderii, astfel incat numarul beneficiarilor…