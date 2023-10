Stiri pe aceeasi tema

- Un elev de 13 ani din Galați a fost agresat de un profesor, un barbat de 72 de ani, chiar in timpul orelor de curs. Profesorul pensionar s-a ales cu dosar penal. Potrivit Poliței Galați, miercuri, 4 octombrie 2023, la ora 13.10, la sediul Secției 3 Poliție Rurala Liești s-a prezentat o femeie, cu varsta…

- SURPRIZA… Șeful Poliției Municipiului Vaslui, cms.șef Manoila Catalin Bejinariu, este pensionar la doar 48 de ani! Acesta a anunțat ca renunța la haina de polițist și la funcție. Dupa cinci ani petrecuți in fruntea instituției vasluiene, comisarul Bejinariu se retrage. Unii dintre colegii polițistului…

- DISPARUTA… In urma cu zece ani, o poveste care avea sa cutremure municipiul Barlad s-a transformat intr-un caz dificil, pe care autoritațile inca nu l-au deslușit! Adriana Motaș, o minora din Ciocani, avea sa dispara de la domiciliu in condiții care nu au fost elucidate nici pana astazi. La acea vreme,…

- PRELUNGIT… Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) a adoptat recent modificarea legii privind asigurarile auto din Romania, masura devenind oficiala incepand de luni, 21 august. S-a oficializat, de fapt, prelungirea termenului maxim in care contractul de asigurare de raspundere civila…

- FINAL DE CARIERA… Procurorul barladean Mihaela Larisa Iosipescu, a fost eliberata din funcție pe 9 august a.c., in ședinta CSM. Mihaela Iosipescu a fost procuror și la DIICOT, in structura centrala, din 3 decembrie 2015, cand a fost numita sa conduca un birou foarte important din structura centrala…

- O NOUA TRANȘA… Continua la Spitalul Municipal de Urgența “Elena Beldiman” din Barlad dotarea cu cea de a treia tranșa de aparatura medicala de inalta performanța, prin finanțarea furnizata de Ministerul Sanatații (6.421.000 lei) și cofinanțarea Consiliului Local Municipal Barlad (735.555 lei). Saptamana…

- NOTA MAXIMA!… In judetul Vaslui s-a inregistrat o singura nota de 10. Profesorul de Educatie fizica si sport de la Școala Gimnaziala „Iorgu Radu” Barlad, Bogdan-Ionut Ciobotaru, a reusit aceasta performanta. Acesta are 14 ani vechime in invatamant si a obtinut 10 la examen, dar si la portofoliu, cat…

- Zilele trecute, doi politisti din cadrul Sectiei nr. 6 Politie Iasi, Alin si Cosmin, au salvat o femeie dintr-un incendiu izbucnit intr-o locuinta. Totul a inceput cand un apel la numarul de urgenta 112 a semnalat existenta unui incendiu intr-un bloc cu o persoana posibil blocata in interior. Aflandu-se…