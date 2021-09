Un an profitabil pentru companiile medii și mari italiene? Ieșirea din coșmarul economic al pandemiei se apropie, dovada fiind prognoza de creștere a cifrei de afaceri cu 7,7% in 2021 și 6,5% in 2022. Acest lucru este susținut de Mediobanca in noua ediție a „Datelor cumulative”, un sondaj anual privind companii industriale și terțiare analizate in deceniul […] The post Companiile italiene se pregatesc pentru recuperare first appeared on Ziarul National .