Stiri pe aceeasi tema

- Bilanțul coronavirus de astazi, 3 octombrie, vine cu un numar de 8.682 de infectari in ultimele 24 de ore, 150 de decese inregistrate, 1.440 de persoane internate la ATI. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 18.040 de teste RT-PCR (7.706 in baza definiției de caz și a protocolului medical și 10.334…

- V. Stoica Mii de posturi sunt scoase la concurs și iși așteapta aspiranții la angajare in instituțiile Ministerului Afacerilor Interne, respectiv Poliție, Jandarmerie și Pompieri. Astfel, in perioada 2 septembrie – 3 noiembrie 2021, se organizeaza o noua sesiune de admitere in cele 6 unitați de invațamant…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua noi atenționari Cod galben. Potrivit ANM, una dintre alertele de canicula vizeaza Capitala și 10 județe, iar cealalta alerta, de furtuni, intra in vigoare in alte 17 județe. Avertizare cod galben de canicula Primul Cod galben este in vigoare marți,…

- Avertizare meteo de furtuni si ploi torentiale, in urmatoarele 24 de ore. Avertizare meteo de vreme severa imediata emisa de ANM pentru perioada 3 august, ora 10.00 – 4 august, ora 10.00. Astfel, in urmatoarele 24 de ore, vremea va deveni instabila, iar prognoza meteo emisa de Administratia Nationala…

- Meteorologii au emis o noua avertizare cod galben de disconfort termic ridicat pentru zilele de marti, miercuri si joi, in Capitala si in 11 judete din sudul si sud-estul tarii. De asemenea, pana miercuri dimineata sunt sub avertizare cod galben de furtuni 17 judete din Moldova, nordul Munteniei si…

- Meteorologii au emis avertizari Cod galben de canicula in opt judete din sudul si estul tarii si Cod portocaliu – val de caldura persistent si disconfort termic accentuat in 16 judete din Muntenia, Oltenia, Dobrogea si sudul Moldovei. Alte avertizari, de data aceasta pentru instabilitate atmosferica…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare meteorologica de cod galben. Fenomene care vor aparea: val de caldura, disconfort termic accentuat și canicula. Zonele afectate de aceasta atenționare meteorologica de cod galben sunt județele: Botoșani, Iași, Vaslui, Galați, Braila, Tulcea,…

- Meteorologii au emis o noua avertizare cod galben de canicula și disconfort termic accentuat, valabila sambata si duminica pentru București și pentru 25 de judete. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, sambata in sudul si in estul tarii valul de caldura va persista si va fi canicula, iar…