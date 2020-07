Stiri pe aceeasi tema

- Un caz scandalos se petrece in Romania! Unii angajați, trimiși in șomaj tehnic, sunt refuzați de medici deoarece nu apar ca asigurați la sanatate! Experiții contabili dau vina pe sistemele informatice ale statului.

- Aproape jumatate dintre multinationalele si firmele americane din Romania au in plan concedieri in acest an, in timp ce doar una din 12 se gandeste la angajari suplimentare, se arata intr-un sondaj al Camerei de Comert Americane in Romania. Astfel ca, 44% dintre ele planuiesc sa dea afara…

- Peste 3000 de angajati din sistemul sanitar sunt infectati cu SARS Cov 2, iar vicepreședintele Federației Sanitas, Iulian Pope, spune ca acest lucru se datoreaza și faptului ca Romania a inceput aceasta...

- Fondatorul BestJobs investeste jumatate de milion de euro intr-o platforma care intermediaza sesiuni online cu specialisti din diferite domenii Fondul de investitii Neogen Capital investeste 500.000 euro si expertiza BestJobs in dezvoltarea serviciului Avocado.red, o platforma integrata care conecteaza…

- Vicepremierul Raluca Turcan a precizat ca in zilele urmatoare Guvernul va prezenta un set de masuri, menit sa impulsioneze activitatea economica si care va include granturi pentru companii restrictionate din cauza pandemiei sau pentru SRL-urile fara angajati. "Vom veni cu acel plan care…

- Companiile E-Distributie, operatorii de distributie ai energiei electrice din cadrul Grupului Enel in Romania, vor introduce incepand de luni, 25 mai, o solutie digitala pentru audiente, prin intermediul serviciilor de conferinte online, se arata intr-un comunicat al companiei. Solutia este introdusa…

- Patru companii din domeniul colectarii si gestionarii deseurilor au decis sa doneze trei ventilatoare sistemului de sanatate pentru a putea depasi cu bine aceasta perioada, potrivit unui comunicat de presa al companiilor.Astfel, GreenPoint Management, Green PC Ambalaje, Iridex Group Import-Export…

- Pandemia globala COVID-19 a afectat nu numai sanatatea fizica si securitatea financiara a multor persoane, ci si sanatatea lor mintala. In ceea ce priveste angajatii, depresia si anxietatea in randul acestora au fost identificate ca trasaturi definitorii ale vremurilor noastre, chiar inainte…