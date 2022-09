Intre Franta si Spania exista doua conducte, cu o capacitate combinata de a transporta sapte miliarde de metri cubi (bcm) de gaze pe an, echivalentul a sapte tancuri de gaze naturale lichefiate (GNL) pe luna, iar o a treia interconexiune este in curs de pregatire. Enagas a spus ca capacitatea conductei care trece din orasul Irun, din nordul Spaniei, prin lantul muntos Pirinei,ar putea fi sporita dupa o modernizare cu inca 1,5 miliarde de metri cubi pe an. ”Se desfasoara lucrari tehnice urgente la interconectarea Irun pentru a maximiza utilizarea celor doua motocompresoare ale sale”, a spus Enagas.…