Actiunile companiilor aeriene si a celor de calatorii au scazut vineri, dupa ce Parisul si mare parte din nordul Frantei au revenit in carantina pentru o perioada de o luna, la cateva zile dupa ce Italia a limitat deplasarea oamenilor in majoritatea tarii, inclusiv in Roma si Milano. Aceste masuri afecteaza peerspectivele de redresare pentru sezonul de varf, care ajuta companiile aeriene pe timp de iarna, cand majoritatea operatorilor pierd bani chiar si in perioadele bune. ”Daca nu va exista incredere, cererea nu isi va reveni”, a declarat Leah Ryan, consultant la firma din Dublin. Pe langa…