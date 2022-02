Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea din Ucraina a anunțat ca aproximativ 10 companii aeriene și-au anulat zborurile, pe fondul razboiului, potrivit Euronews. Dar, aceștia insista: „Coridoarele aeriene sunt inca deschise și zborurile catre țara sunt sigure.” Compania aeriana germana Lufthansa a declarat ca va opri zborurile…

- In jur de 10 companii aeriene si-au ajustat zborurile programate spre Ucraina pe fondul tensiunilor cu Rusia, a declarat luni ministrul ucrainean al infrastructuri, Oleksandr Kubrakov, precizind totusi ca ramin deschise culoarele de zbor pe deasupra tarii si ca zborurile sint in continuare sigure, potrivit…

- Imaginile difuzate de principala agenție de presa din Rusia, TASS, de la intalnirea pe care Vladimir Putin a avut-o luni cu ministrul de Externe, Serghei Lavrov, pe tema crizei de la granița cu Ucraina, sunt similare cu cele de saptamana trecuta, cand liderul de la Kremlin și Emmanuel Macron au discutat…

- Spațiul aerian al Romaniei a fost intens circulat, potrivit site-ului de monitorizare a zborurilor flightradar24.com, dupa ce Ucraina a sfatuit companiile aeriene sa evite sa zboare deasupra apelor deschise ale Marii Negre de luni pana sambata, din cauza exercitiilor navale rusesti care au loc acolo.…

- Compania aeriana olandeza KLM și-a suspendat toate zborurile catre Kiev. Ucraina a decis sa pastreze deschis tot stațiul aerien. Compania KLM a anunțat ca, cel puțin pentru moment, nu va mai intra in spațiul aerian al Ucrainei. Și asta in condițiile in care Statele Unite au avertizat ca Rusia ar putea…

- Ucraina a sfatuit companiile aeriene sa evite sa zboare deasupra apelor deschise ale Marii Negre, incepand de luni si pana sambata, din cauza exercitiilor navale rusesti care au loc acolo. Deja de duminica dupa-amiaza imaginile site-ului de monitorizare a zborurilor flightradar24.com aratau un trafic…

- Peste 30 de nave rusesti au inceput exercitii de antrenament in apropierea peninsulei Crimeea, ca parte a unor exercitii navale mai ample, a anuntat sambata agentia de presa RIA.„Incepand de maine, companiile aeriene sunt sfatuite sa nu zboare ...deasupra acestei zone si sa planifice din timp rutele…

- Compania olandeza KLM a oprit toate zborurile catre Kiev și a declarat ca nu va opera in spațiul ucrainean, fiind primul mare transportator aerian care anunța intreruperea serviciilor, in contextul in care tensiunile dintre Rusia și Occident cresc din cauza Ucrainei, relateaza Wall Street Journal,…