Companii în tendințe Zeekr , o companie care opereaza tehnologie și servicii de mobilitate electrica pentru noua piața a energiei, strange 750 de milioane de dolari seria A de la Amnon Shashua. Automobile • Zhejiang, China FYR Medical , o companie care dezvolta un sistem de vizualizare chirurgicala montat pe cap, strange 2,6 milioane USD Seria A de la Nuvasive. Echipamente medicale • Fort Worth, TX • Evaluare post-bani Bluetail , o companie care dezvolta software de gestionare a documentelor care le permite proprietarilor de aeronave, operatorilor și departamentelor de zbor sa se indeparteze de inregistrarile pe hartie,… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

- Continue reading Cine sunt cei doi antreprenori din spatele startup-ului Tokhit, aplicație mobila de tip rețea sociala, care spun ca au atras o finanțare de 100 milioane de dolari / Investitorul, o „companie globala” din Cluj controlata de un cancelar al unei loje masonice at Info real.

- Miercuri, bilanțul cutremurului din Turcia și Siria 8300 de morți. 6.000 de cladiri s-ar fi prabușit doar in Turcia, iar șansele celor prinși sub daramaturi scad de la o ora la alta. Peste 13 milioane de oameni sunt afectați in Turcia, intr-o zona care se intinde pe aproximativ 450 km de la est la vest…

- Peste 9.000 de dosare penale, 124 de persoane au vizate de masuri preventive, iar peste 117.000 de metri cubi de material lemnos ai fost confiscati in urma actiunilor derulate de IGPR in 2022 pentru combaterea ilegalitatilor din domeniul silvic. ”In anul 2022, politistii au continuat actiunile, la nivel…

- Grupul american Oracle, cea mai mare companie IT din Romania in funcție de numarul de angajați, intenționeaza concedierea a 184 de salariați in țara noastra, potrivit unui document intrat in posesia Libertatea. Oracle are peste 4.300 de angajați in țara noastra, astfel ca numarul salariaților concediați…

- Aceasta bresa de scuritate „va duce, din pacate, la si mai mult hacking, phishing targetat si doxxing”, a scris pe LinkedIn Alon Gal, cofondatorul companiei israeliene de monitorizare a securitatii cibernetice Hudson Rock. El a numit-o „una dintre cele mai semnificative scurgeri” pe care le-a vazut.Twitter…

- Președintele Elveției vine in Romania pe parcursul zilei de luni, 12 decembrie 2022, anunța autoritațile de la București. Cel mai important moment al vizitei va fi la Palatul Cotroceni, unde presedintele Klaus Iohannis il va primi pe presedintele Confederatiei Elvetiene, Ignazio Cassis. Cei doi sefi…

- O breșa de securitate in WhatsApp a expus numerele de telefon a aproximativ 360 de milioane de persoane dintr-un total de 108 țari.Numerele de telefon ale celor 360 de milioane de utilizatori sunt deja in vanzare pe darknet, potrivit datelor furnizate joi de compania de securitate cibernetica Check…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) anunța joi, 24 noiembrie, ca efectueaza percheziții la o companie energetica care controleaza 6 companii regionale de distribuție a energiei electrice și are proprietari ruși. Perchezițiile vin intr-o perioada in care țara se confrunta cu mari probleme de…