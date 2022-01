Stiri pe aceeasi tema

- Experții științifici se tem ca raspandirea antiștiinței va distruge civilizația occidentala, in timp ce scepticii COVID sunt inspaimantați de o dictatura care ii pandește și in care libertațile sunt sacrificate masurilor de asistența medicala. Care este adevarul? Și cum ne schimba criza de sanatate…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a actualizat lista țarilor aflate in zona roșie, iar țari precum Italia, Franța, Spania, Germania sau Portugalia se regasesc pe aceasta lista. CONSULTAȚI AICI HOTARAREA CNSU LISTA COMPLETA A ȚARILOR AFLATE IN ZONA ROȘIE La revenirea…

- Pe o piața a automobilelor noi in scadere, Dacia este singura marca ce a inregistrat creșteri in 2021. In luna decembrie 2021, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au scazut cu -22.8% fața de decembrie 2020, atingandu-se un nivel de 795.429 unitați. Pe total an 2021: Au fost inmatriculate…

- In luna noiembrie 2021, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au scazut cu 20.5% fata de noiembrie 2020, atingandu-se un nivel de 713.346 unitati. Pe primele unsprezece luni din 2021: – au fost inmatriculate in UE un numar de 8.904.900 autoturisme reprezentand o scadere cu -0.04% fata…

- Cea mai mare republica componenta a Rusiei este Yakutia. Se intinde pana in Cercul Arctic și este la fel de mare ca Germania, Franța, Marea Britanie, Italia, Spania, Suedia, Finlanda și Romania la un loc, dar cu o populație de doar 1 milion de oameni. In ultimul deceniu, retragerea gheții marine…

- Fotocredit: Dacia In doar 8 luni, nu mai puțin de 40.000 de clienți au plasat o comanda pentru noua Dacia Spring, primul model 100% electric din portofoliul brandului autohton. 7.500 dintre aceștia sunt clienți din Romania. Incepand cu luna trecuta, primii clienți s-au indreptat catre reprezentanțele…

- Conform unor surse din piața, Honor se pregatește de reintrarea oficiala pe piața de smartphone-uri din Romania. Fosta compania subsidiara a Huawei a inceput de ceva vreme discuțiile privind lanțul distribuție și sunt zvonuri in ce privește deschiderea unui birou cu reprezentanța locala. Honor este…

- Scadere dramatica a inmatricularilor de autoturisme noi in Uniunea Europeana in luna octombrie 2021. In luna octombrie 2021, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au scazut cu -30.3% fata de octombrie 2020, atingandu-se un nivel de 665.001 unitati. Pe primele zece luni din 2021: –…