Stiri pe aceeasi tema

- 27 dintre cei 72 de furnizori de energie verificati de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au fost amendati cu 450.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor privind plafonarea si compensarea. Primele rezultate ale Comandamentului pentru Energie – structura special creata…

- Comisarii ANPC au verificat in perioada 6-13 ianuarie 72 de firme din domeniul distribuției de energie și gaze din țara, iar la 27 dintre acestea au fost constatate abateri. Au fost date amenzi de 450.000 de lei și a fost dispusa recalculaea facturilor ilegale. Acestea sunt primele rezultate…

- ANPC infiinteaza Comandamentul pentru Energie! Ce pot face consumatorii nemulțumiți de facturile la gaze și curent. Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor infiinteaza Comandamentul pentru Energie, ca urmare a numarului mare de reclamatii depuse de cetateni in contextul facturarii consumului…

- Companii furnizoare de energie, amendate cu 450.000 lei si obligate sa recalculeze toate facturile ilegale, in prima saptamana de controale derulate de comisarii ANPC, in intreaga tara Primele rezultate ale Comandamentului pentru Energie structura special creata de Autoritatea Nationala pentru Protectia…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a anunțat joi, 13 ianuarie, ca inființeaza Comandamentul pentru Energie, in urma numarului mare de plangeri depuse de consumatori din cauza prețurilor ridicate la facturile de curent și gaze.Totodata, ANPC a decis infiintarea Comandamentului…

- ANPC inființeaza Comandamentul pentru Energie dupa nenumarate nereguli constatate la facturile de curent și gaze. Unde se depun reclamațiile ANPC inființeaza Comandamentul pentru Energie dupa nenumarate nereguli constatate la facturile de curent și gaze. Unde se depun reclamațiile Autoritatea Nationala…

- ANPC infiinteaza Comandamentul pentru Energie Foto: wikipedia.org. Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor înfiinteaza Comandamentul pentru Energie, ca urmare a numarului mare de reclamatii depuse de cetateni în contextul facturarii consumului de energie electrica si…

- In contextul actualei situații privind facturarea consumului de energie electrica și gaze naturale catre consumatorii persoane fizice, ca urmare a numarului mare de reclamați sosite de la cetațeni, precum și a complexitații neregulilor constatate in teren in cele 5 zile de cand au inceput verificarile…