Stiri pe aceeasi tema

- Termenul mediu de plata a facturilor, practicat de companiile din Romania, a crescut, in ultimii 3 ani, de la 90 de zile, spre aproape 150 de zile, arata compania de tehnologie DigiSinergy, potrivit careia aproximativ 30% dintre facturi nu sunt platite la timp din cauza neatentiei. „Termenul…

- Traficul de țigari netimbrate la granița Romaniei a fost afectat in mod vizibil de razboiul din Ucraina. Concret, rata acestei infracțiuni a scazut cu mai mult de jumatate, de cand a izbucnit conflictul din țara vecina.

- Alerta pentru Romania și Europa. Din cauza evenimentelor din ultima perioada, cum ar fi pandemia, razboiul dintre Rusia și Ucraina, dar și creșterea brusca a ratelor dobanzilor, mai multe țari au fost nevoite sa ceara ajutor la FMI. In acest context, au fost deja acordate imprumutri record prin peste…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit, joi, cu membri ai comunitatii romanesti de pe Coasta de Vest a Statelor Unite ale Americii, context in care a afirmat ca Romania este intr-o situatie complicata din cauza razboiului din Ucraina, dar ca tara noastra merge bine si economia este in crestere, transmite…

- ”Mediul nostru de securitate este in continua schimbare si ne confruntam mereu cu noi provocari si amenintari. Aceste provocari devin din ce in ce mai complexe si persistente in intreaga Europa si nu numai, afectand societatile noastre in fiecare zi. Multe dintre ele sunt de natura hibrida, multifatetata…

- Exista riscul unei crize economice in Romania, spune, ca raspuns la o intrebare, ministrul Finantelor. Nu traim intr-o oaza feriți de riscurile apariției unor elemente recesioniste, adauga Caciu, caruia insa i-ar placea ca analiștii economici sa fie puțin mai cumpatați, fara „scene apocaliptice”. In…

- In mijlocul unei crize alimentare mondiale, in care preturile au atins valori record, Uniunea Europeana incearca sa impiedice aparitia unor probleme in aprovizionarea cu alimente. Multe tari din Europa se confrunta cu cresterea preturilor.

- Rodica Paraschiv Deputat PSD de Prahova PSD și ministrul Agriculturii, Petre Daea, susțin eforturile fermierilor care trebuie sa faca fața, in acest moment, atat scumpirilor la combustibil și energie, cat și secetei care a lovit Romania. Astfel, Ministerul Agriculturii a virat deja primii bani pentru…