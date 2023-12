Stiri pe aceeasi tema

- Compania TAROM anunta printr-un comunicat de presa, ca va relua operarea zborurilor pe relatia Tel Aviv, cu doua curse saptamanale, incepand din ianuarie 2024, scrie news.ro Prima cursa, programata pentru 1 ianuarie, cu numarul RO155/6 va fi operata conform urmatorului orar de zbor: – RO155: plecare…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, luni, de TAROM, prima cursa, programata pentru 1 ianuarie, cu numarul RO155/6 va fi operata conform urmatorului orar de zbor: – RO155: plecare din Bucuresti (OTP) la ora 20.45 si sosire la Tel Aviv (TLV) la ora 23.20 in 1 ianuarie 2024 – RO156: plecare din…

- Aevarul este ca de mult nu am mai simțit asta și nu cred ca imi doream sa-mi reaminteasca cineva despre, dar TAROM a reușit sa-mi arate ca in 2023 inca se mai fac DISCRIMINARI Aveam zbor spre Cluj cu (...) unde eram invitați ca speakeri la un eveniment. (...) Cu bilete cumparate, asistența pentru persoane…

- O aeronava va aduce, luni, in țara, 168 de romani care așteapta sa plece din Israel din cauza razboiului. Avionul va decola din Brașov spre Tel Aviv in jurul orei 17.15.Dan Air face luni inca o cursa pentru a aduce acasa romani care fug din calea razboiului din Israel, potrivit mediafax. „Dan…

- Printre compatrioții noștri care au scapat din infernul din Israel se numara artista Ana Baniciu și soțul ei, Edi Kovaks, care se aflau in Țara Sfanta alaturi de Raluka și de partenerul de viața al acesteia. Revenirea in țara a avut prețul ei, deși mulți romani care se aflau in Israel au crezut ca…

- Judecatoarea Adriana Stoicescu, judecatoare la Curtea de Apel Timișoara, s-a aflat in Israel cand a inceput razboiul in Israel. Sambata, a postat pe Facebook o filmare cu imaginile dezastrului. Judecatoarea s-a intors duminica dimineața in țara, fiind repatriata alaturi de alți romani, cu o cursa pusa…

- ”Compania TAROM anunta suplimentarea zborurilor dinspre Tel Aviv spre Bucuresti, in aceasta seara – noaptea 7-8 octombrie 2023, cu zborul RO1156 care va opera la ora 00.05 (ora Israel) in data de 08 octombrie 2023”, se arata intr-o postare pe pagina de Facebook a companiei. Pentru achizitionarea biletelor,…

- Aeronavele TAROM pleaca de urgența din Tel Avid, totul sub focurile de racheta lanate de HamasCompania TAROM anunta ca in noaptea de sambata spre duminica va fi operat un zbor suplimentar de la Tel Aviv la Bucuresti.”Compania TAROM anunta suplimentarea zborurilor dinspre Tel Aviv spre Bucuresti,…