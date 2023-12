Stiri pe aceeasi tema

- Compania TAROM va reintroduce serviciile de zbor pe ruta Tel Aviv incepand cu data de 1 ianuarie 2024, oferind doua zboruri saptamanale, conform unei declarații emise de operatorul aerian național. Prima cursa, cu numarul RO155/6, va respecta urmatorul program de zbor: RO155 va decola din București…

- O aeronava va aduce, luni, in țara, 168 de romani care așteapta sa plece din Israel din cauza razboiului. Avionul va decola din Brașov spre Tel Aviv in jurul orei 17.15.Dan Air face luni inca o cursa pentru a aduce acasa romani care fug din calea razboiului din Israel, potrivit mediafax. „Dan…

- In jur de 500 de romani au reușit sa ajunga, astazi, din Israel in Romania. In felul acesta, aproximativ 2.000 de romani au revenit in țara, de la declanșarea conflictului armat declanșat de Hamas, la 7 octombrie, in Israel. Aproximativ 500 de cetațeni romani au fost repatriați in cursul zilei de astazi,…

- Alti 283 de cetateni romani au revenit in tara din Israel, inclusiv prin Iordania. Romanii au ajuns in tara cu trei curse Tarom – doua din Tel Aviv, Israel, si una din Amman, Iordania – precum si cu o cursa operata de o companie privata. ”In continuarea informatiilor transmise in contextul deteriorarii…

- Inca doua avioane TAROM au adus in țara romani amenințați de reizbucnirea luptelor dure din Orientul Mijlociu. Avioanele au aterizat la ora 3 și 5 minute și la ora 4 și 15 minute. Compania naționala aeriana a facut și ieri doua astfel de curse speciale, intre Tel Aviv și București, in timp ce Wizz Air…

- ”Compania TAROM anunta suplimentarea zborurilor dinspre Tel Aviv spre Bucuresti, in aceasta seara – noaptea 7-8 octombrie 2023, cu zborul RO1156 care va opera la ora 00.05 (ora Israel) in data de 08 octombrie 2023”, se arata intr-o postare pe pagina de Facebook a companiei. Pentru achizitionarea biletelor,…

- Aeronavele TAROM pleaca de urgența din Tel Avid, totul sub focurile de racheta lanate de HamasCompania TAROM anunta ca in noaptea de sambata spre duminica va fi operat un zbor suplimentar de la Tel Aviv la Bucuresti.”Compania TAROM anunta suplimentarea zborurilor dinspre Tel Aviv spre Bucuresti,…