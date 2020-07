Stiri pe aceeasi tema

Compania Roserv Oil, parte a Grupului GRAMPET, a achiziționat platforma industriala a rafinariei RAFO Onești, in cadrul unei proceduri publice de valorificare, coordonata de CITR, liderul pieței de insolvența din Romania. Tranzacția de vanzare a activului a fost finalizata conform strategiei de…

- BenefitBooking.ro, prima platforma de rezervari care accepta plata cu vouchere de vacanta, cu 13.500 de unitati de cazare disponibile BenefitBooking.ro este prima platforma de rezervari turistice care accepta plata cu orice card de vouchere de vacanta pentru toate cele 13.500 de unitati de cazare listate.…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Givesco A/S preia Sam Mills Business Investment Holding, anunța autoritatea pentru concurența, potrivit Mediafax.Givesco A/S din Danemarca desfașoara, in Romania, activitați de comercializare a produselor din mai multe domenii, precum:…

- Un incendiu de proportii a izbucnit, miercuri dimineata, la unul dintre depozitele de materiale reciclabile ce apartine fabricii GreenWee.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 79: Rareș ruj roz a petrecut legal! Potrivit reprezentantilor ISU Buzau focul se manifesta…

- Platforma de comenzi pentru mancarea Foodpanda a preluat in proportie de 90% restaurantele listate de Uber Eats din Bucuresti, Timisoara si Iasi. Totodata, foodpanda a recrutat poziții importante din cadrul echipei operaționale Uber Eats, platforma fiind in discuții in prezent și cu alți angajați cu…