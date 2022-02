Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere disconfortul olfactiv resimțit in aceasta dimineața in municipiul Ploiești, Instituția Prefectului Județul Prahova a sesizat instituțiile competente in analizarea aspectelor semnalate. Comisariatul Județean Prahova din cadrul Garzii Naționale de Mediu a demarat acțiuni de verificare…

- Laboratorul mobil al Agentiei pentru Protectia Mediului (APM) Prahova, dar si statiile de monitorizare a calitatii aerului care apartin rafinariilor OMV Petrobrazi si Rompetrol Vega au inregistrat, miercuri dimineata, depasiri pentru indicatorul hidrogen sulfurat (H2S), potrivit Agerpres. Fii…

- Senatorul PSD de Suceava Ioan Stan a transmis, sambata, printr-un comunicat de presa, ca social-democrații iși respecta angajamentele asumate fața de populație, cand au intrat la guvernare. Senatorul a aratat ca peste 17 miliarde de lei, adica aproape 3,5 miliarde de euro, au fost alocate ...

- Comisia Europeana a anuntat marti o noua lege europeana privind semiconductorii, care va permite investitii publice si private suplimentare de 15 miliarde de euro (17,11 miliarde de dolari) pana in 2030. Suma se adauga unor investitii publice de 30 de miliarde de euro, alocate anterior. ”Pandemia a…

- "Premierul cu ministrul Muncii și ministrul Finanțelor pot merge la Bruxelles, daca ei vor obține noi vom susține… (modificarea PNRR) dar acolo se decide daca se modifica PNRR”, a spus Cițu. „Creșterea pensiilor nu poate fi facuta fara ministerul Finanțelor. Daca exista venituri, sigur ca noi vom susține…

- Creșterea pensiilor și a salariilor: Cioloș susține ca PSD nu poata sa-și onoreze promisiunile datorita angajamentelor din PNRR. „Fac piruete fiscale” Creșterea pensiilor și a salariilor: Cioloș susține ca PSD nu poate sa-și onoreze promisiunile datorita angajamentelor din PNRR. „Fac piruete fiscale”…

- Este vorba de de majorarea pensiilor cu 10% si despre cresterea pensiei minime de la 800 de lei la 1000 de lei„OUG am semnat-o deja in seara asta. Maine dimineata pleca spre Ministerul de Finante si spre Ministerul de Justitie. Am comunicat premierului, am discutat in coalitie, au discutat liderii.…

- Valorile maxim admise in aer pentru particulele mai mici de 2,5 microni sunt mult depașite in Capitala și imprejurimi, dupa indica vineri dimineața senzorii Urad Monitor. Particulele cu diametru mai mic de 2.5 microni, sunt foarte pericuolase pentru ca intra, le inspiram direct in plamani, dupa care…