Compania românească TAROM reia zborurile către Israel Comandantul Catalin Prunariu a fost la manșa primului zbor TAROM care a reconectat Romania cu Israelul. TAROM este compania aeriana romaneasca care reia zborurile catre Israel și in primele trei companii europene care au reluat cursele de linie cu aceasta destinație. Primul zbor, RO 155, cu plecare din București pe 1 ianuarie, sosit la Tel Aviv la 23.20 a purtat pasagerii sub comanda pilotului comandant Catalin Prunariu, actualul Director de Zbor al companiei TAROM. Misiunea noastra este de a conecta oameni și de a ii transporta in siguranța la destinațiile alese. Atmosfera pe care am simțit-o… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

