Compania romaneasca de livrare apa H2On foloseste bidoane din policarbonat sau tritan, nu din PET, material cu potential cancerigen

Stiri pe aceeasi tema

- Proteste disperate in Belgia. Peste 450 de migranti se afla in greva foamei de la sfarsitul lunii mai in Bruxelles. Oamenii cer autoritatilor sa le ofere dreptul de a trai si de a munci legal in tara. Situatia se agraveaza de la o zi la alta.

- ​Compania IT norvegiana Visma, care a cumparat în 2019 jumatate din platforma româneasca de facturare SmartBill, preia acum un pachet majoritar dintr-o alta firma IT din România. SRL-ul bucureștean are o echipa de contabili și ofera antreprenorilor servicii de contabilitate printr-o…

- Un nou-nascut a fost gasit intr-o „cutie pentru bebeluși” a organizației non-profit Moeders voor Moeders din Anvers, Belgia, a declarat vineri primarul Bart De Wever. Este vorba despre un baiețel care a fost numit provizoriu Finn. Ultima data cand a fost plasat un bebeluș in aceasta „cutie” dateaza…

- Selectionata de fotbal a Belgiei a invins echipa Croatiei cu 1-0, duminica seara, la Bruxelles, in ultimul lor meci de pregatire pentru EURO 2020 (11 iunie-11 iulie). La patru zile dupa remiza neconvingatoare cu Grecia (1-1), Belgia, liderul clasamentului FIFA, s-a impus in fata unei vicecampioane…

- Compania romaneasca de software - Creasoft a dezvoltat o solutie care ajuta atat angajatii, cat si angajatorii sa planifice zilele in care lucreaza de acasa in Telemunca, sau de la birou, in urmatoarea perioada.

- ISRAEL. Pentru calatoriile in Israel: pasagerii (indiferent de varsta) care au stat mai mult de 72 de ore pe un teritoriu din afara Israelului trebuie sa prezinte un certificat PCR COVID-19 negativ, efectuat cu maximum 72 de ore inainte de ora de decolare.GERMANIA. Pentru calatoriile in Germania a fost…

- Ambasadorii statelor membre ale NATO vor dezbate marti, la Bruxelles, cazul interceptarii de Belarus a unui avion de pasageri ce efectua un zbor Atena-Vilnius, a anuntat luni un reprezentant al Aliantei Nord-Atlantice, potrivit AFP si Reuters, preluate de Agerpres.