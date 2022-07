”Masterbuild – General Contractor & Developer inaugureaza o noua subsidiara in Kosovo care va prelua operational cererile de proiecte in zona Balcanilor. Compania romaneasca de constructii se extinde in regiunea Kosovo, avand la activ deja peste 50.000 mp de facilitati militare construite in regiuni din Africa sau Europa de Vest. In ciuda fluctuatiilor preturilor internationale cu materia prima, piata de constructii a functionat in ritm accelerat, atat in perioada pandemiei, cat si de la declansarea conflictului din Ucraina”, anunta compania. Doar in ultimul an, organizatiile internationale din…