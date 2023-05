Stiri pe aceeasi tema

- „Dl Burduja se lauda și scrie: Misiune indeplinita: peste 100 de milioane de euro pentru mințile stralucite din diaspora pentru cercetarea romaneasca. Plus eBay in Romania! Sunt doua lucruri pe care le-a facut ieri dl Valentin Ștefan. Domnul V. Ștefan rescrie istoria, pentru ca nu recunoaște cele 170…

- „Dl Burduja se lauda și scrie: Misiune indeplinita: peste 100 de milioane de euro pentru mințile stralucite din diaspora pentru cercetarea romaneasca. Plus eBay in Romania! Sunt doua lucruri pe care le-a facut ieri dl Valentin Ștefan. Domnul V. Ștefan rescrie istoria, pentru ca nu recunoaște cele 170…

- Oameni de afaceri din 15 state, care reprezinta diferite sectoare ale economiei, participa astazi la Chișinau la un Forum internațional economico-investițional. Printre țarile reprezentate la Forum se numara Republica Moldova, Italia, Romania, Ucraina, Georgia, Azerbaidjan, Bulgaria, Ungaria, Austria,…

- Daca am trai vremuri mai relaxate, unele dintre glumite ar fi, intr-adevar, nevinovate. Nu stiu prin ce algoritm, cu setarile din fabrica, noul telefonul imi agata in motorul de cautare, in fiecare dimineata, un calup de „stiri". Nu le citesc, dar ma intriga mereu subiectele, multe dintr-o zona de cancan,…

- CARAȘ-SEVERIN – Este vorba despre una dintre probele de concurs din cadrul competiției International Mountain Rescue Race Romania 2023, derulata in perioada 20-23 martie, in stațiunea Ranca, din județul Gorj! In acest context, cele aproximativ 50 de echipe de salvamont din Romania, Italia, Germania,…

- ”Grupul BA Glass, producator european de ambalaje din sticla si singurul producator de recipiente de acest tip din Romania ce deserveste industria alimentara si a bauturilor, anunta inceputul unui nou ciclu investitional in Romania, la sase ani de la achizitia fabricii din Bucuresti. In urmatorii 5…

- Din punctul de vedere al consumatorului, nu se va schimba nimic deoarece tarifele sunt reglementare si raman la valoarea pe care o au in prezent, a adaugat acesta.“Nu, din acest punct de vedere nu prevad nicio schimbare. De altfel, la alta incercare de iesire din piata romaneasca, in 2014, aceleasi…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o intrevedere cu un grup de ministre și secretare de stat din Austria, Bulgaria, Franța, Germania, Liechtenstein, Lituania, Romania, Suedia și Ungaria.