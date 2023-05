Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor OMV Petrom a decis ca 23% din profitul record obținut in 2022 sa fie distribuit ca dividende. Acești bani vor ajunge la trei state (Romania, Austria, Emiratele Arabe Unite), la fondurile de pensii Pilonul II, și la diverse persoane fizice și juridice. Compania…

- ​Nokian Tyres, compania care va construi o mare fabrica de anvelope la Oradea, a avut pierderi operaționale de 18 milioane dolari in primul trimestru din acest an, iar ieșirea de pe piața din Rusia a costat compania peste 330 milioane dolari. Nokian estimeaza ca situația se va imbunatați și menționeaza…

- Tranzactia inceputului de an 2023 din domeniul gaming-ului vizeaza poate cel mai apreciat brand finlandez de la Nokia incoace, Rovio. Creatorul Angry Birds va fi cumparat de catre gigantul japonez Sega contra sumei de 706 milioane de euro. Creatorul personajului Sonic the Hedgehog isi va aduce in portofoliu…

- Valoarea totala a contractului este de 35.220.606,24 de lei fara TVA, suma echivaland cu peste 7,13 milioane de euro, la cursul actual. "Obiectivul de investitie consta in principal in modernizarea sistemelor de balizaj aeroportuar sisteme de lumini, retele electrice, sistem de alimentare cu energie…

- Romania este o piața strategica pentru PPC, au transmis grecii in primul lor mesaj dupa semnarea acordului de preluare a afacerilor Enel Romania. PPC a oferit asigurari ca totul va decurge fara probleme pentru angajații și clienții Enel. “Compania iși va continua activitatea in condiții normale,…

- ”TotalSoft, furnizor de sisteme informatice de business din Europa Centrala si de Est, a inregistrat in 2022 o cifra de afaceri de peste 31 milioane euro, cu 26% mai mare decat in anul precedent. Cresterea se datoreaza investitiilor in produse noi si existente, precum si dezvoltarii programului de parteneriate,…

- ”NEPI Rockcastle (NRP.AS) (JSE.NRP), cel mai mare proprietar, dezvoltator si administrator de centre comerciale din Europa Centrala si de Est (ECE), raportat la valoarea de piata a portofoliului, a inregistrat in anul fiscal 2022 un venit operational net record, de 405 milioane euro, cu 17% mai mult…

- Cel mai mare producator de carne de pui din Romania, a angajat banca de investitii Rothschild pentru a testa piata in privinta unui eventual interes pentru achizitia companiei.Demersul a inceput la finalul anului trecut, iar pe piata circula intre consultanti si potentiali investitori dosarul…