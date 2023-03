Stiri pe aceeasi tema

- Hellenic Train, compania privata care opereaza caile ferate in Grecia, a anuntat ca va despagubi fiecare familie a celor 57 de pasageri decedati in accidentul de tren din 28 februarie cu o „plata in avans” de 42.000 de euro, transmite joi EFE.

- Durerea si socul provocate de accidentul de tren de la Larissa, petrecut in noaptea de marti spre miercuri si soldat cu 43 de morti, potrivit celui mai recent bilant, s-a transformat in furie in Grecia, unde miercuri seara au izbucnit proteste, multi considerand ca este deznodamantul iminent al unei…

- Cel putin 32 de persoane au murit si peste 85 au fost ranite cand un tren de pasageri care transporta peste 350 de persoane s-a ciocnit cu un tren de marfa, marti seara, cu putin inainte de miezul noptii, in Tempi, in centrul Greciei, in apropiere de orasul Larissa, a anuntat serviciul de pompieri grec,…

- UPDATE: Cel mai recent bilant anuntat de autoritati arata ca cel putin 32 de persoane au murit si 85 au fost ranite in urma accidentului, Cauza acestuia nu a fost inca stabilita. Echipele de salvare cauta cu disperare supravietuitori. "Tocmai am auzit o bubuitura... vagonul (trenului) a inceput sa se…