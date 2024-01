Compania petrolieră de stat din Azerbaidjan SOCAR sporește măsurile de securitate la locurile de producție Compania petroliera de stat din Azerbaidjan (SOCAR) a implementat masuri de securitate sporite la locurile sale de producție, a declarat compania pentru Trend. „Ca raspuns la schimbarile meteorologice anticipate din dimineața zilei de 13 pana in 15 ianuarie, un mesaj telefonic de precauție a fost trimis catre unitațile de producție Azneft. Avand in vedere condițiile in evoluție, SOCAR a intensificat protocoalele de securitate la locurile de producție. Activitațile periculoase au fost restricționate și au fost implementate masuri in conformitate cu standardele de munca pentru a proteja sanatatea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

