O companie americana iși va recompensa angajații cu 1.000 de dolari daca se vaccineaza anti-coronavirus. Conform BBC, oferta companiei Vanguard, una dintre cele mai mari companii de investiții din lume, este valabila pana in luna octombrie. Vor fi recompensați și angajații care s-au vaccinat in trecut. Aceasta este una din abordarile prin care companiile americane incearca sa-și motiveze angajații sa se vaccineze, in timp ce numarul cazurilor de imbolnaviri cu varianta Delta de coronavirus este in creștere. Companii mari din SUA, precum Google sau Microsoft, le cer tuturor angajaților sa se vaccineze.…