Compania finlandeză Nokian Tyres va angaja anul viitor 350 de persoane la noua unitate din Oradea, unde va produce anvelope ”Nokian Tyres continua sa faca angajari pentru noua unitate de productie din Oradea, judetul Bihor. Pentru anul 2024 sunt disponibile aproximativ 350 de posturi, dedicate atat managerilor, cat si operatorilor din zona de productie. Cu totii vor avea sansa de a lucra in cadrul primei fabrici cu zero emisii de CO 2 din industria anvelopelor, unde productia va incepe, potrivit estimarilor, in a doua jumatate a anului viitor”, anunta compania. Candidatii sunt invitati sa aplice online, pe site-ul companiei. In total, Nokian Tyres va crea in Oradea aproximativ 550 de locuri de munca. Compania finlandeza… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

