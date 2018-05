Compania Facebook e tot mai aproape sa lanseze o versiune contracost, dar fara reclame, a rețelei sociale.

Platforma condusa de Mark Zuckerberg a facut studii de piața in acest sens, iar utlizatorii ar fi dispuși sa plateasca o taxa pentru o versiune fara publicitate.

Rețeaua sociala a cochetat cu ideea in trecut, dar nu a mai pus-o in practica, dupa ce a realizata ca oamenii prefera actuala versiune, care este gratuita. Acum insa, situația pare ca s-a schimbat, in mare parte din cauza scandalului Cambridge Analytica, potrivit Bloomberg.