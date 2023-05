Stiri pe aceeasi tema

- Inca de la inceputul atacului Rusiei asupra Ucrainei, țarile occidentale au trimis ajutoare militare in valoare de miliarde de dolari. Obținerea rapida a echipamentelor nu a reprezentat o problema. Aducerea lor in prima linie este, in schimb, o cu totul alta poveste.

- Compania energetica de stat din Ucraina, Naftogaz, a anuntat joi ca un tribunal de arbitraj de la Haga ar fi condamnat Moscova la plata unor despagubiri in valoare de cinci miliarde de dolari, pentru activele Naftogaz pe care le-a expropriat in mod ilegal cu prilejul anexarii Peninsulei Crimeea in 2014,…

- Astfel, a fost aprobata suma de aproximativ 1,6 milioane dolari, ramasa necheltuita din contributia Romaniei la Fondul voluntar al NATO pentru sustinerea fortelor armate din Afganistan (transa a II-a), ce va fi directionata catre Fonduri Voluntare NATO destinate intaririi capacitatii de aparare a Republicii…

- Șeful NATO, Jens Stoltenberg, a declarat luni ca aliații occidentali au livrat Ucrainei un ajutor militar de peste 70 de miliarde de dolari in ultimul an, de cand a inceput invazia rusa.Rusia intenționeaza sa cheltuiasca aproape 5.000 de miliarde de ruble, adica 63,7 miliarde de dolari, pentru nevoile…

- LDC, care este prezent si in Romania, ai carui rivali includ ADM, Bunge si Cargill, a raportat un profit net al grupului de putin peste 1 miliard de dolari, fata de 697 de milioane de dolari cu un an mai devreme. Vanzarile nete au crescut cu aproape 21%, la 59,9 miliarde de dolari, de la 49,6 miliarde…

- Fondul Monetar International (FMI) a anuntat marti ca a ajuns la un acord cu guvernul ucrainean pentru punerea in practica a unui plan de ajutorare in valoare totala de 15,6 miliarde de dolari, noteaza AFP.Planul urmeaza sa permita "sprijinirea redresarii economice treptate, creand in acelasi…

- Cifra de afaceri bruta s-a ridicat la 6,57 miliarde dolari, in crestere cu 42%, de la 4,61 miliarde dolari in 2021. ”Rompetrol Rafinare, companie membra a Grupului KMG International, a inregistrat, in 2022, o imbunatatire a indicatorilor financiari, ca urmare a marjelor de rafinare europene mai mari…

Sefa partidului ucrainean Slujitorul Poporului, Olena Suliak, sustine ca organizarea unor licitații deschise și transparente pentru vanzarea bunurilor rusești confiscate va face posibila refacerea Ucrainei intr-un mod mai rapid și mai eficient.