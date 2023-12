Compania de asigurări de sănătate Cigna din SUA renunţă la încercarea de a negocia preluarea rivalei Humana O combinatie Cigna-Humana ar fi creat o companie cu o valoare de peste 140 de miliarde de dolari, pe baza evaluarii lor de piata, dar era sigur ca tranzactia ar fi atras un control antitrust acerb. Discutiile au avut loc la sase ani dupa ce autoritatile de reglementare au blocat mega-oferte care ar fi consolidat sectorul asigurarilor de sanatate din SUA. Discutiile privind acordul s-au incheiat din cauza ca partile nu au putut sa cada de acord asupra pretului, au spus doua surse familiare cu situatia. Ramane posibilitatea unei legaturi in viitor, au spus acele surse. Cu toate acestea, Cigna a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

