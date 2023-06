Stiri pe aceeasi tema

- Construcția Noului Spital Clinic Județean Sibiu se va face cu fonduri din Programul Operațional Sanatate, a anunțat vineri conducerea PNL Sibiu. Consiliul Județean Sibiu urmeaza sa depuna cererea de finanțare pentru construirea Noului Spital Județean de Urgența la valoarea integrala, dupa ce Guvernul…

- Alegeri in Turcia. Cetațenii turci au votat astazi in al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidentiale, care ar putea duce la prelungirea domniei presedintelui Recep Tayyip Erdogan, aflat la putere de doua decenii. Ultimele rezultate neoficiale Ultimele rezultate neoficiale, potrivit agenției…

- ”ANCPI, institutie aflata in subordinea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA), a publicat, in data de 19 mai 2023, in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), anuntul cu numarul CN1055374 – Servicii de inregistrare sistematica in sistemul integrat de cadastru…

- Un judecator din Turcia a fost ars cu ulei incins și injunghiat de soție dupa ce testul de paternitate a aratat ca nu era tatal biologic al copilului lor. Femeia a murit dupa ce s-a aruncat de la etajul trei, conform Observatornews. Necmi Arslan, de 54 de ani, a fost gasit mort in apartamentul sau din…

- Presedinta Consiliului Judetean (CJ) Sibiu, Daniela Cimpean, a anuntat marti ca institutia pe care o conduce a investit peste 40 de milioane de lei in modernizarea Sectiei Clinice de Neurologie din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta, unde deocamdata nu au acces pacientii si unde exista un…

- Parc fotovoltaic pe o suprafața de 14.500 de metri patrați, in Municipiul Blaj: A doua licitație, lansata in SEAP Parc fotovoltaic pe o suprafața de 14.500 de metri patrați, in Municipiul Blaj: A doua licitație, lansata in SEAP Primaria Municipiului Blaj a lansat, pentru a doua oara, in Sistemul Electronic…

- Evaluarea preliminara a Comisiei Europene este ca, in forma sa actuala, proiectul de lege privind pensiile de serviciu (pensii speciale) nu indeplinește cerințele necesare, iar oficialii europeni „recomanda cu tarie” sa nu se avanseze cu adoptarea noii legislații in Parlament pana nu sunt integrate…

- ”Cu un volum al primelor de 12,6 miliarde de euro, Vienna Insurance Group (VIG) a consemnat o crestere cu 14,1% fata de nivelul din anul anterior, de 11 miliarde de euro. Profitul inainte de impozitare s-a ridicat la 562 milioane de euro, fiind cu 10% peste nivelul din 2021. Profitul dupa impozitare…