- Aramco din Arabia Saudita este cea mai profitabila companie petroliera pe plan global, a anuntat vineri Bloomberg, dar castigurile sale imense si fluxul de numerar ar putea sa nu justifice inca valoarea sa estimata la 2.000 de miliarde de dolari.

- Compania japoneza SoftBank, parte dintr-un consortiu international, se afla in spatele unui plan radical in fotbal, cu scopul de a pune in miscare noi turnee finale la nivel mondial pentru FIFA, informeaza Financial Times. Proiectele ar urma sa genereze venituri de cel putin 25 de miliarde…

- Compania sud-africana de media Naspers profita de una dintre cele mai bune investitii de capital de risc la nivel mondial, prin reducerea cu circa 2 puncte procentuale a participatiei de 33% detinuta la Tencent, operatorul chinez al serviciului de mesagerie WeChat, pentru care obtine 10,6 miliarde…

- Compania americana iHeartMedia, care detine statia iHeartRadio, a declarat falimentul, miercuri, confruntandu-se cu datorii de 20 de miliarde de dolari si cu venituri in scadere, scrie NEWS.RO, citand hollywoodreporter.com.Citeste si: ALERTA – Ofiterii DGA au descins la Politie! Cinci agenti…

- Cel mai bogat om din China la ora actuala este CEO-ul "Facebook-ului chinezesc". Averea lui Ma Huateng, seful Tencent, a crescut de peste doua ori anul trecut, la 47 de miliarde de dolari, conform unui raport publicat in aceasta saptamana de firma de cercetare Hurun Report din Shanghai, care…

- Acțiunile Amazon au depașit, pentru prima data pragul de 1.500 de dolari, inregistrand nivelul record de 1.503,49 dolari, potrivit CNBC Bloomberg. Titlurile gigantului american in domeniul comertului online si-au revenit complet dupa recentele turbulente de pe pietele financiare si inregistreaza…

- Fondul de investitii american Blackstone va achizitiona, pentru 17 miliarde de dolari, 55% din actiunile in divizia de date si terminale financiare ale Thomson Reuters, devenind concurent direct al Bloomberg, transmite AFP. De asemenea, Blackstone s-a angajat sa vireze, timp de trei decenii,…