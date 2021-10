Compania Blue Air anunță trei noi zboruri sezoniere spre insulele grecești Mykonos, Zakynthos și Heraklion Acestea vor fi operate incepand cu luna iunie 2022 și vor avea cate doua frecvențe pe saptamana. „Mai multe destinații pe Aeroportul Iași inseamna mai multe oportunitați de calatorie pentru cei care folosesc Iașul ca punct de plecare spre destinațiile dorite. Grecia este una dintre cele mai iubite destinații de vacanța, ținand cont de gradul de incarcare ridicat pe zborurile charter din sezonul trecut, multe dintre rutele operate fiind spre plajele vechii Elade. Ii indemn pe ieșeni și nu numai sa profite de noile destinații anunțate de partenerul nostru Blue Air și de ofertele de vacanța ce vor… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

