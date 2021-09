Stiri pe aceeasi tema

- Black Sea Oil & Gas continua cu planurile sale de a fi prima companie care va extrage gaze naturale din depozitele offshore ale Romaniei, in pofida unei taxe contestate (- Legea offshore - nr.) care a blocat alte proiecte, insa daca taxa va ramane in vigoare ar putea sa afecteze operatiunile viitoare…

- Texasul a devenit miercuri statul american cel mai restrictiv in ceea ce privește avortul, odata cu intrarea in vigoare a legii care interzice orice intervenție dupa a sasea saptamana de sarcina, potrivit Reuters. Curtea Suprema nu a intervenit in urma cererii de urgența a grupurilor pentru drepturile…

- Președintele SUA, Joe Biden, s-a angajat miercuri sa apere dreptul femeilor la avort și a criticat aspru o lege extrem de restrictiva care a intrat în vigoare în Texas peste noapte, potrivit AFP."Aceasta lege cuprinzatoare este o încalcare flagranta a dreptului constituțional…

- Texasul a devenit miercuri statul american cel mai restrictiv in ceea ce privește avortul, odata cu intrarea in vigoare a legii care interzice orice intervenție dupa a sasea saptamana de sarcina, potrivit Reuters . Curtea Suprema nu a intervenit in urma cererii de urgența a grupurilor pentru drepturile…

- Virgil Popescu a declarat joi, ca a avut o intalnire cu ANRE, Consiliul Concurentei, Transelectrica si OPCOM pentru a vedea evolutia preturilor pe piata de energie si a gazelor si ce solutii pot fi luate. “Este evident ceea ce am spus in urma cu doua saptamani ca devansarea termenului de intrare in…

- RASCI, asociatia reprezentativa pentru segmentul de medicamente fara prescriptie medicala, suplimente alimentare si dispozitive medicale pentru ingrijire personala din Romania considera ca derapajele prezente in comunicarea comerciala a produselor din categoriile reprezentate vor fi eliminate odata…

- Romania a avut la dispozitie doi ani ca sa transpuna in legislatia interna Directiva UE privind interzicerea unor produse din plastic, insa nu a facut-o desi din 3 iulie ar trebui sa se aplice prevederile europene. Ministrul Mediului, Tanczos Barna, arata cu degetul catre ministerele Sanatatii si Economiei,…

- In aceste zile trecem prin fenomene meteo extreme. De la ploile abundente, vijelii și inundații, am trecut la temperaturi caniculare. Este clar ca acest disconfort termic va crea probleme. Dar, din pacate aceste probleme nu ne afecteaza doar pe noi, ci și animalele de companie, in special cainii. Animalele…