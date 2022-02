Compania aeriană Ryanair revine pe Aeroportul din Craiova cu noi destinaţii Conform unui proiect de hotarare care urmeaza sa fie supus votului consilierilor judeteni in aceasta saptamana, Consiliul Judetean Dolj va acorda un ajutor de minimis individual pentru compania aeriana Ryanair. Compania va primi un ajutor de minimis individual care „se deruleaza in perioada de valabilitate 2022 – 2023, in limita bugetului alocat de 100.000 euro, respectiv 50.000 euro/an”, se arata in proiect. In urma primirii acestui ajutor, compania aeriana Ryanair va opera trei rute noi pe Aeroportul Internațional Craiova.Acordarea acestui ajutor va duce la reluarea zborurilor respectivei companii… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

