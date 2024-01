Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana HiSky anunta ca lanseaza zboruri directe Bucuresti – New York, din 7 iunie 2024, astfel ca romanii isi pot rezerva calatorii directe catre SUA, dupa 20 de ani, pe site-ul companiei. Pretul unei calatorii porneste de la 349 euro, pentru clasa economic, si 1.899 euro, pentru clasa business,…

- Turkish Airlines ia in calcul extinderea activitații in Romania. Compania e cunoscuta pentru navele sale de tip wide-body (avioane cu fuselajele mari, care au doua culoare intre scaune). Estimarile realizate de companie arata ca la nivel global, traficul aerian se va dubla pana in 2042, urmand a creste…

- Treizeci si sase de cetateni moldoveni au fost evacuati marti din Fasia Gaza si se indreapta spre Cairo, de unde vor fi transportati la Bucuresti, impreuna cu cetatenii romani, cu o cursa aeriana speciala organizata de Ministerul Afacerilor Externe din Romania, a anuntat presedinta Republicii Moldova,…