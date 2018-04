Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana Ryanair cauta personal pentru bazele sale aeriene din Romania, iar in urmatoarele saptamani orgnizeaza mai multe campanii de recrutare in Timișoara, București, Cluj-Napoca și Iași.

- Senatorul Ionuț Vulpescu a depus la Senat un proiect legislativ prin care ziua de 11 iunie va fi declarata Ziua Revoluției Romane de la 1848 și a Democrației Romanești. Potrivit proiectului de lege, in 11 iunie autoritațile administrației publice centrale și locale pot organiza manifestari și acțiuni…

- Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa, intentioneaza sa achizitioneze o participatie la noul operator aerian Laudamotion, ajutandu-l pe Niki Lauda sa aiba succes cu noul lui proiect. Prin această preluare, operatorul irlandez își extinzânde prezenţa în…

- Austriacul Niki Lauda, triplu campion mondial de Formula 1, a anuntat in decembrie achizitionarea Niki, compania aeriana pe care a infiintat-o in 2003 si a vandut-o Air Berlin in 2011. Si proprietarul British Airways, firma IAG, precum si compania low-cost Ryanair erau interesate de preluarea Niki. Ryanair…

- Ryanair iși continua demersurile de retragere din Romania! Dupa ce a suspendat toate zborurile din Oradea și Timișoara, Ryanair, cel mai mare operator aerian low-cost din Europa, renunța și la zborurile din Craiova, potrivit Profit.ro.Compania irlandeza a invocat motive comerciale pentru inchiderea…

- Dupa trei ani de singuratate, Ana Maria Fodoreanu, cea de a doua fosta nevasta a primarului Mihai Chirica, impreuna cu care are doi copii, a ales sa-si uneasca destinele alaturi de un alt barbat. Mult-asteptatul eveniment ar fi fost stabilit in primavara acestui an, pe data de 5 mai. In prezent, fosta…

- Compania petroliera Chevron va plati Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM) suma de 73.450.000 de dolari, in urma rezilierii a trei acorduri petroliere de concesiune fara respectarea obligatiilor financiare prevazute de Legea petrolului, informeaza Guvernul. Conform sursei citate, decizia…

- Compania aeriana Blue Air, controlata de antreprenori locali, va renunta incepand cu 17 februarie la zborurile pe ruta Timisoara-Iasi-Cluj, conform unui anunt al companiei. „Din cauza frictiunilor create de catre Aeroportul International Traian Vuia din Timisoara suntem nevoiti sa va informam…