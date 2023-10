Stiri pe aceeasi tema

- Edilul PSD al Craiovei, Lia-Olguța Vasilescu, a inceput deja campania electorala pentru anul viitor, anunțand cu mare tam-tam ca a demarat pregatirile pentru Targul de Craciun, postand chiar o imagine cu un brad uriaș…din alta țara. Surprize, surprize de Craciun cu Olguța Vasilescu „Așa cum craiovenii…

- Sedinta de Consiliu Local al Municipiului Craiova de ieri s-a desfasurat pe repede inainte si cu putine „turbulente”, cateva interventii din partea consilierilor USR. Cele 32 de puncte de pe ordinea de zi a sedintei au fost parcurse de catre consilieri fara dezbateri aprinse. Discutii timide au fost…

- Medicul Adrian Marinescu, director medical al Institutului „Matei Bals” din Capitala, atrage atentia asupra cresterii cazurilor de COVID-19, aratand ca la Institut este o crestere a cazurilor cu cel putin 50 la suta fata de perioada anterioara, potrivit News.ro. Totusi, 80 la suta din cazuri sunt forme…

- Agenția de turism Vola.ro a lansat o platforma de prognoza a intensitații polenului de ambrozie din Capitala, unde acesta este și mai agresiv din cauza poluarii orașului. Peste 500.000 de romani sunt diagnosticați cu alergie la ambrozie, potrivit Ministerului Mediului. Iar in București, unul dintre…

- Caravana Viitorului ajunge saptamana aceasta in Brașov, un oraș incarcat de istorie. Brașovul este un oraș de munte unde s-au intamplat foarte multe lucruri importante in privința mobilitații, ecologiei și a sustenabilitații și iși propune sa devina capitala verde a Romaniei și un model de oraș verde…

- Justiția olandeza a decis ca barbatul, suspectat ca a ucis o pe fata și i-a ascuns trupul in lada canapelei, sa fie predat Romaniei. Hotararea Tribunalului Amsterdam este definitiva. Acum urmeaza procedura de predare a lui Șerbuc Ilie Marcel, procedura gestionata de Poliția Romana. Se estimeaza ca inculpatul…

- Fenomenele meteo extreme devin din ce in ce mai dese. In unele zone, furtunile violente care vin dupa perioade de canicula aduc cu ele grindina de marimi nemaivazute. S-a intamplat in Italia, la Padova, unde bucațile de grindina cazute zilele trecute din cer erau cat o minge de tenis de camp sau chiar…

- Prețul mașinilor second hand a crescut foarte mult in Romania, dar și in Europa. Cauzele sunt multiple, dar cel mai puternic a lovit industria auto criza microcipurilor care a izbucnit in timpul pandemiei de Covid-19. Dupa aproape 2 ani de la ”normalizarea situației” marii producatori de mașini au intarzieri…